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Menderesler, Kars-Ardahan hattında üç gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü

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Kars-Ardahan sınırındaki menderesler, kentte üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yazın tarım ve hayvancılığa can suyu olan, yöre halkının balık tutup kazlarını yüzdürdüğü mendereslerin karla kaplı manzarası dronla görüntülendi.

Kars- Ardahan sınırı arasında yer alan ve kar yağışıyla beyaza bürünen menderesler, güzel manzaralar oluşturdu.

Kentte üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü.

Mera ve tarım arazileri arasında kıvrılarak akan, yaz aylarında tarım ve hayvancılığa can suyu olan menderesler, kasım ayında karla kaplandı.

Yöre halkının yaz mevsiminde tarlalarını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü ve çevresinde hayvanlarını otlattığı menderesler, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

Kars-Ardahan sınırındaki mendereslerin karla kaplanan manzarası dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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