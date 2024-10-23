Üye Girişi
Haberler

Menderes'te Yunanistan Unsurlarınca İtilen 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Menderes'te Yunanistan Unsurlarınca İtilen 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme ve Dikili açıklarında da 80 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında da 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 17'si çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında da durdurulan lastik botlardaki 4'ü çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Sahil Güvenlik İnsan Hakları Yunanistan Menderes Güvenlik 3-sayfa Dikili Göçmen Güncel Hukuk Dünya Çeşme izmir

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Arslan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal mi? Atakan Şahin Erdoğan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Güvenlik görevlisi çalışanı Atakan Şahin Erdoğan kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Canmaz kimdir? Şehit TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canmaz kaç yaşında, nereli? Cengiz Coşkun kimdir? (TUSAŞ) Şehit Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun kaç yaşında, nereli? Taksici Murat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Zahide Güçlü kimdir? (TUSAŞ) Şehit Makine Mühendisi Zahide Güçlü kaç yaşında, nereli? Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Atletico Madrid Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! YOUNG BOYS INTER CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Barcelona Bayern Münih CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.