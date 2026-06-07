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Menderes'te Muhtarlık Ara Seçimi

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İzmir'in Menderes ilçesindeki Küner Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

İzmir'in Menderes ilçesindeki Küner Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Mahalle muhtarı Ahmet Kahya'nın 15 Eylül 2025'te hayatını kaybetmesinin ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi.

Mahallede 2 adayın yarıştığı seçimde, İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetiminde Küner Şehit Binbaşı Ercan İlkokulu'nda sandık kuruldu.

Muhtarlığa, kullanılan 2 bin 74 geçerli oyun 1037'sini alan Ömer Doğan seçildi.

Seçimin ardından mahalle sakinleri sevinç gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
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