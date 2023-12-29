İzmir'de Menderes Belediyesi'nde 'İhalelerde Usulsüzlük' Davası Sonuçlandı

İZMİR'in Menderes Belediyesi'nde 'İhalelerde usulsüzlük' ve 'Rüşvet' soruşturmasında, aralarında eski başkan Mustafa Kayalar'ın da olduğu 6 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tüm sanıklar, 'Rüşvet' suçlamasından beraat ederken, Kayalar, 'Görevi ihmal'den 10 bin lira cezaya çarptırıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, dosyaya atanan bilirkişi, 2018-2021 yıllarında, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesini incelerken 7 ihalede, 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğunu belirledi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığı belirtildi, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen yıl temmuz ayında yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturmanın devamında elde edilen belgelerin incelenmesiyle Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum ilçesindeki 2 villanın, aracılar kullanılarak 'Rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan G., mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü de gözaltına alındı. Operasyonun, 'İhalelerde usulsüzlük' ve 'Rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Kayalar'ın da aralarında olduğu 31 kişi ise adliyeye sevk edildi. 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 22'si savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı, 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kayalar ile 4 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kayalar, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDI

Soruşturma kapsamında Mustafa Kayalar'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki 1 yapının devrinin 350 bin lira bedelle Özdere'deki otel inşaatının üstlenici firmasının sahibi Ali B. tarafından Kayalar'ın kayınpederi şüpheli Ruhi D.'ye yapıldığı da yer buldu. Söz konusu taşınmazın edinme tarihi olan 2 Nisan 2020'de rayiç değerinin ise 3 milyon 750 bin lira olduğu, şüphelilerin beyanları ve tapu kayıtlarında bahsi geçen satım bedeliyle rayiç değer arasında 3 milyon 400 bin liralık farkın, hayatın olağan akışına uygun olmadığı vurgulandı.

Yine Akyarlar Mahallesi'nde 1 taşınmazın devrinin tapu kayıtlarına göre 400 bin lira bedelle, otel inşaatının sahibi firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nurullah E.'ye vekaleten Songül V. tarafından Menderes Belediye Meclis Üyesi Ertan G.'ye yapıldığı belirtildi. Söz konusu taşınmazın o tarihte rayiç değerinin ise 5 milyon 850 bin lira olduğunun belirlendiğinin altı çizildi. Tapu kayıtlarında yer alan satım bedeliyle rayiç değer arasında 5 milyon 450 bin liralık, Ertan G.'nin beyanında bahsi geçen satım bedeliyle rayiç değer arasında ise 4 milyon 950 bin liralık fark bulunduğu, bu farkın da hayatın olağan akışına uygun olmadığına vurgu yapıldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Kayalar ve Ertan G.'nin müsnet rüşvet alma, Nurullah E. ve Ali B.'nin müsnet rüşvet verme suçunu işlediklerinin altını çizdi. Ruhi D. ve Songül V.'nin ise rüşvete aracılık etme suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Geçen haziran ayında görülen ilk duruşmada sanıkların adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

RÜŞVET SUÇUNDAN BERAAT

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sağlık sorunları olan Nurullah E.'nin dışındaki tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, geçen duruşma, iddia makamının soruşturmayı genişletilmesi yönündeki taleplerinin reddedildiğini söyledi. İddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Ertan G., Nurullah E. ve Songül V.'nin beraatini isterken; Kayalar için rüşvet alma, Ali B. için rüşvet verme, Ruhi D. için ise rüşvete aracılık suçundan ceza talep etti.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan Kayalar'ın avukatı Murat Aydın, "Karşınızda bir rüşvet davası yoktur. Rüşvet almamıştır. Kayalar'ın rüşvet suçundan beraatini ancak ceza verilecekse de en alt seviyeden verilmesini istiyoruz" dedi.

Söz verilen Kayalar ise "2-3 senedir görevimi yapamıyorum. Menderes'e hizmet edemediğim için üzgünüm. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar ve avukatları da beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Kayalar'ı 'Görevi ihmal' suçundan 8 ay hapis cezasına çarptıran heyet, iyi hal indirimiyle cezayı 6 aya indirip 10 bin lira, para cezasına çevirdi. Kayalar ve diğer sanıkların, 'Rüşvet' suçlamasından ise beraatlerine karar verildi. Öte yandan heyet söz konusu otelle ilgili geçmiş dönemde işlem yapmayan yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.