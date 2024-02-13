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Menajer TIR kazasında hayatını kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde menajer Mesut Yılanlı, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı cep telefonuyla kaydedildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı menajer Mesut Yılanlı (46) hayatını kaybetti. Kaza anı bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaza akşam saatlerinde Nasrettin Hoca Bulvarı Dört Yol mevkisinde meydana geldi. İlçede menajerlik yaptığı belirtilen Mesut Yılanlı'ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR çarptı. Yılanlı, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Yılanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelenmesinin ardından Yılanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

KAZA ÖNCESİ KAMERADA

Yerel bir televizyonda geçmiş yıllarda program sunduğu ve daha sonra menajer olarak iş hayatını sürdürdüğü öğrenilen Mesut Yılanlı'ın kaza yaşanmadan önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Mesut Yılanlı'nın elinde poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polatlı Güvenlik Ölüm Soruşturma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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