Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, bir ilçede okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asker Duası' şiirini yanlış okuyan Özel'e sert sözler

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Emine Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren ve bu kararı 4 dakikada başsavcılık tarafından kaldırılan İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlatıldı.

Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Emine Ayşe Barım'ın avukatları sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.

HAKİM TAHLİYE KARARI VERDİ

İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

HAKİM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

HSK Birinci Dairesi, tahliye kararı veren hakim Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Daire, Kapan hakkında ihbar ve eki evrak kapsamındaki iddialar ile inceleme sırasında çıkabilecek diğer hususlarla ilgili olarak durumun, kurul müfettişi tarafından incelenmesi ve delil elde edildiğinde soruşturmaya geçilmesi hususunda kurul başkanına teklifte bulunulmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

YALAN TANIKLIK SORUŞTURMASI

Öte yandan, soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Ayşe Barım'ın tutuklanması talebiyle savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Ergenç ve Kocaoğlu'nun, Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

TEKELLEŞME İDDİALARI

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın ve tiyatro sanatçısı Nedim Saban da "mağdur" sıfatıyla ifade vermişti.

Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
img

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
img

Bahçeli'nin son sağlık durumu nasıl? MHP'den spekülasyonlara yanıt
500

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıMutlu Can:

Aslı suçlu diyen savcıya görevini kötüye kullanmaktan soruşturma açılması lazım. adaletsizliğin adı oldu akp

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Kocak:

Şu Gezi olaylarını hâlâ idrak edemeyenler, çıkmış burada küçücük beyinleriyle Ak Parti'ye salyalarını akıtıyor. Gerçi idrak edemeyen demeyeyim, bi çoğu da zaten bunun aslını ve ne amaçla ortalığı savaş alanına çevirip ülkeyi kaos yaşattılarnı biliyor. İstanbul'da olmayıp, yaşananları sadece ekranlardan izleyenler çıkmış burada hâlâ konunun ağaç olduğunu sanan kesim de cabası. bu çapulculara prim vermeyen Erdoğan sana saygım o gün kat ve kat arttı.

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet:

Dünyada yok böle birşey

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıferhat toraman:

gotunuzden korkuyorsunuz bakalım nereye kadar

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaydin null:

vay vay vay!!,adaletli davranan hakimi bile hakkında soruşturma açılıyor ise kanunsuz Jose Wales Yedi tepeden talimat verdi...Kanun benim diyor demek ki..

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt Duman:

At izi it izine karıştı iyice

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

düşünüyorum neden her gün soruşturma haberleri geliyor diye kendime cevabımı veremiyorum varsa cevap verebilen yorumlara yazsın

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

ülkenin geldiği hale bak

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Demirci:

Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının geldiği nokta. Yargı üstündeki baskı kalkmadan gelişmemiz mümkün değil.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKimesterseni:

Bu korku imparatorlugu elbet sona erecek ve bugun yargiya mudahale eden savcilar 15 temmuzda kacanlarin yanina gidecek

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.