Memur-Sen Sakarya Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, "Devleti itibarsızlaştırmaya çalışanlar, din görevlileri ve Diyanet üzerinden dine saldırmaya çalışan eylem ve söylemler, bu topraklara ait eylem ve söylemler değildir.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, "Devleti itibarsızlaştırmaya çalışanlar, din görevlileri ve Diyanet üzerinden dine saldırmaya çalışan eylem ve söylemler, bu topraklara ait eylem ve söylemler değildir. Onların kimler olduğunu biz biliyoruz." dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı da olan Yıldız, Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen Memur-Sen Sakarya Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, Konfederasyon olarak deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

Devletin ve milletin, el ele vererek acıları dindirmek için çalıştığını, Diyanet görevlilerinin deprem bölgesindeki çalışmalara katılmasını eleştirenlerin olduğunu belirten Yıldız, "Bunlar, 'Din görevlilerinin orada ne işi vardı?' derken din görevlileri üzerinden Diyanet ve dinle hesaplaşmaya çalışan din düşmanlarıdır. Devleti itibarsızlaştırmaya çalışanlar, din görevlileri ve Diyanet üzerinden dine saldırmaya çalışan eylem ve söylemler, bu topraklara ait eylem ve söylemler değildir. Onların kimler olduğunu biz biliyoruz." diye konuştu.

Yıldız, fotoğrafın büyüğüne bakarak hareket edeceklerini dile getirerek "Onlarla mücadele için alanlardayız. Açık ve net şekilde duruşumuzu sergiliyoruz." dedi.

Sendikacılığı özlük ve özgürlük mücadelesi olarak tanımladıklarını aktaran Yıldız, Memur-Sen'in 6 toplu sözleşmede 802 ana başlıkta kazanım elde ettiğini, kamu görevlisi ve çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltme noktasında her zaman olduğu gibi yine ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Yıldız, seçim sürecine değinerek "Memur-Sen ailesi olarak her zaman milli iradenin, milletimizin değerlerinin yanında bu bilinç, şuur ve anlayışla yerimizi alacağız ve 14 Mayıs sürecine Allah nasip ederse bu şekilde katkımızı sunacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek de partisinin salgın ve sonrasındaki doğal afetler sürecinde yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Sahada Cumhur İttifakı'na karşı muazzam bir enerji ve desteğin olduğunu söyleyen Atabek, "Tüm dünya şu anda bakıyor; Recep Tayyip Erdoğan devam edecek mi, etmeyecek mi? Artık dergi kapaklarından medet umuyorlar." dedi.

Seçimin önemini işaret eden Atabek, "Safları öyle sıklaştıracağız ki değil aramızdan bir kişinin geçmesi, aramızdan rüzgarın bile geçmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim böyle bir seçim." değerlendirmesinde bulundu.

Memur-Sen Sakarya İl Temsilcisi Murat Mengen de faaliyetleri hakkında bilgi verdi.