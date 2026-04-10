Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Galatasaray’ın transferine kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu için Inter devreye girerken, Chivu’nun “kalsın” talebi sonrası yeni sözleşme planı transfer sürecini çıkmaza soktu.

  • Inter Teknik Direktörü Chivu, Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalmasını istiyor.
  • Inter, Hakan Çalhanoğlu için yeni sözleşme hazırlığı yapıyor.
  • Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi konusunda ısrarını sürdürüyor.

Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Inter cephesinden gelen hamle, transfer sürecini yeniden hareketlendirdi.

INTER KARAR DEĞİŞTİRDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Chivu, milli yıldızın takımda kalmasını istedi. Yönetimle yapılan görüşmede Hakan’ın performansından memnuniyet dile getirilirken, yeni sözleşme planı gündeme alındı.

YENİ SÖZLEŞME MASADA

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Hakan Çalhanoğlu için Inter’in yeni kontrat hazırlığında olduğu belirtildi. Kulübün, oyuncunun yükselen formu sonrası bu kararı aldığı ifade edildi.

GALATASARAY İSTEĞİ SÜRÜYOR

Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu transferi konusundaki ısrarı devam ederken, milli futbolcunun da sarı-kırmızılı formaya sıcak baktığı aktarıldı. Taraflar arasındaki gelişmelerin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

TRANSFERDE KRİTİK SÜREÇ

Inter yönetiminin Galatasaray’ın ilgisinin farkında olduğu ve bu nedenle süreci yakından takip ettiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

