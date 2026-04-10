Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

Hobi bahçelerindeki yapılarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmasını, yeni oluşturulacaklara da elektrik ve su hizmetlerinin verilmemesini içeren yönetmeliğe gelen tepkiler, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konuyla ilgili bir inceleme komisyonu kuruldu. Cevdet Yılmaz, Murat Kurum, İbrahim Yumaklı ve Abdullah Güler'den oluşan komisyon detaylı çalışma yapacak.

Hobi bahçelerindeki mevcut yapılaşmalarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmasına yönelik düzenlemeye gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu detaylı incelemeleri için MKYK’da bir ekip oluşturdu. 

VATANDAŞIN TEPKİSİ MKYK’DA DİLE GETİRİLDİ

Hobi bahçelerine kısıtlayıcı kurallar getiren yasa değişikliğinin ardından, 4 Nisan 2026’da yayımlanan yönetmelik de tartışmaları alevlendirdi. Mevcut bahçelerdeki yapılarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmasını, yeni oluşturulacaklara da elektrik ve su hizmetlerinin verilmemesini içeren yönetmeliğe gelen tepkiler, Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ele alındı. 

"VATANDAŞLA PARTİYİ KARŞI KARŞIYA GETİRİYOR"

Bazı MKYK üyeleri, söz konusu yasa ve yönetmeliğin, “bugüne kadar yapılmış olan tüm yapıların yıkılacağı gibi algılandığını, bunun da vatandaşla partiyi karşı karşıya getirdiği” görüşünü dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da, hobi bahçelerinin tarım arazilerine verdiği zararı detaylarıyla ortaya koydu.

HOBİ BAHÇELERİ ÇALIŞMASI İÇİN 4 İSİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konunun tekrar tüm boyutlarıyla ele alınıp vatandaş açısından oluşan mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacak şekilde çalışma yapılmasını istedi. Bu amaçla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den oluşan bir komisyonun, konuyla ilgili detaylı çalışma yapması kararlaştırıldı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCAN:

adamı olan tarım arazisine izin alıp ev yaptı arsasını 500 metrekare parçalayıp sattılar tarım arazilerini mahvettiler

Haber Yorumlarımetinmert06:

hepsi yikilmali tarım arazisi kamp alanı değildir ondan sonra domatesi 500 tl den yersiniz

Haber Yorumlarızırzop:

Bungalovlar, sabit karavanlar günlük saatlik birini ayarlayan oraya götürüyor iyi incelenmeli,

