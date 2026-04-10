Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Erzurum sokakları adeta şenlik alanına döndü.

İstanbulspor'u yenerek liderliğini sürdüren mavi-beyazlı ekip, Süper Lig kapısını araladı. Maçın sona ermesiyle birlikte Erzurum'da binlerce taraftar Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı'na akın etti. Ellerinde mavi-beyazlı bayraklar, dillerinde şampiyonluk şarkılarıyla meydanı dolduran Dadaşlar, meşaleler yakarak galibiyeti kutladı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda "Şampiyon Erzurum" tezahüratları kentin dört bir yanından duyuldu.

Konvoylarla şehir turu attılar

Sadece meydanlarda değil, ana caddelerde de büyük bir yoğunluk yaşandı. Yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan taraftarlar, klakson çalarak galibiyetin coşkusunu paylaştı. Polis ekipleri, kutlamalar sırasında trafik akışını sağlamak için geniş güvenlik önlemleri aldı. Ligin bitimine 4 hafta kala elde edilen bu zafer, şehirde Süper Lig inancını perçinledi. Erzurumspor FK, önümüzdeki hafta sahasında Boluspor'u da yenerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmek istiyor. - ERZURUM

