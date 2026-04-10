Haberler

Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Maç sonrası Erzurum sokakları kutlamalarla şenlendi, taraftarlar büyük bir coşkuyla galibiyeti kutladı.

İstanbulspor'u yenerek liderliğini sürdüren mavi-beyazlı ekip, Süper Lig kapısını araladı. Maçın sona ermesiyle birlikte Erzurum'da binlerce taraftar Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı'na akın etti. Ellerinde mavi-beyazlı bayraklar, dillerinde şampiyonluk şarkılarıyla meydanı dolduran Dadaşlar, meşaleler yakarak galibiyeti kutladı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda "Şampiyon Erzurum" tezahüratları kentin dört bir yanından duyuldu.

Konvoylarla şehir turu attılar

Sadece meydanlarda değil, ana caddelerde de büyük bir yoğunluk yaşandı. Yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan taraftarlar, klakson çalarak galibiyetin coşkusunu paylaştı. Polis ekipleri, kutlamalar sırasında trafik akışını sağlamak için geniş güvenlik önlemleri aldı. Ligin bitimine 4 hafta kala elde edilen bu zafer, şehirde Süper Lig inancını perçinledi. Erzurumspor FK, önümüzdeki hafta sahasında Boluspor'u da yenerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmek istiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım

Avrupa'nın dev ülkesi en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktık
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

CHP'de son skandal fena! Seçimi bile isteye AK Parti'ye kazandırmış
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

Dün geceye damga vuran olay!

Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti