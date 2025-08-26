Memur-Sen Hakem Kurulu'ndan Çekildi

MEMUR-SEN HAKEM KURULU'NDAN ÇEKİLDİ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşme'de toplantı tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 kazanım, Hakem Kurulu'nda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu'ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu'ndan çekildik" dedi.