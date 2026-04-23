Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Kilis'te konuştu Açıklaması

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim diğer örgütlenmelerden ayrılan yanlarımız var, biz hiçbir zaman kavga zemininden beslenmedik." dedi.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Kilis Şubesi tarafından Polisevinde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Yalçın, "Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'taki menfur saldırılarda canlarımızı kaybettik, yaralılarımız var. Ayla öğretmen başta olmak üzere hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Eğitim-Bir-Sen'in derdinin millet olduğunu belirten Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen demek Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı etmek ve bu medeniyete ilişkin mesuliyet taşımak demektir. Bizim diğer örgütlenmelerden ayrılan yanlarımız var, biz hiçbir zaman kavga zemininden beslenmedik. Biz rekabet zemininde hizmet sendikacılığı diyerek bu konuda yeni bir dokunuşun ve yeni bir örgütlenmenin hikayesi olduğumuzu her fırsatta ortaya koyduk." diye konuştu.