Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Akar'dan Odunpazarı Belediyesine "katı atık" ücreti tepkisi

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar, Odunpazarı Belediyesi tarafından vatandaşlara, okullara ve kamu kurumlarına yönelik katı atık toplama bedeli tahsilatına yeniden başlanmasına tepki gösterdi.

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce de gündeme getirdikleri katı atık toplama bedeli uygulamasını eleştirerek, Türkiye'de benzerine az rastlandığını öne sürdüğü uygulama için "harç değil, haraç" değerlendirmesinde bulundu.

Odunpazarı Belediyesinin konut abonelerine katı atık toplama bedellerinin ödenmesine ilişkin mesajlar gönderdiğini, kamu kurumlarına ise yeni tarifeler doğrultusunda ödeme yazıları ulaştırıldığını belirten Akar, benzer uygulamanın diğer belediyelerde de hayata geçirilebileceğini iddia etti.

Belediyenin okullara gönderdiği ödeme bildirimine göre öğrenci başına 94,09 lira katı atık toplama bedeli tahakkuk ettirileceğini ifade eden Akar, Odunpazarı ilçesindeki okullardan yaklaşık 10 milyon lira katı atık toplama ücreti tahsil edileceğini öne sürdü.

Vatandaştan, esnaftan ve kamu kurumlarından daha önce tahsil edilen katı atık ücretleriyle hangi hizmetlerin gerçekleştirildiğinin açıklanması gerektiğini bildiren Akar, şöyle devam etti:

"Şehrin temizliği, çevrenin korunması ve kamu kurumlarına yönelik ne gibi katkılar sağlandı? Belediyelerin asli görevlerinden biri olan çöp toplama hizmetinin maliyetinin vatandaşın ve kamu kurumlarının üzerine yüklenmesini doğru bulmuyoruz."

Geçmiş dönemde katı atık bedellerinin tahsilatı sırasında vatandaşların ödeme noktalarında mağduriyet yaşadığını da öne süren Akar, benzer görüntülerin yeniden oluşmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA