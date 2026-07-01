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Memur-Sen Genl Başkanı Yalçın, YÖK Başkanı Özvar ile Görüştü

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, YÖK Başkanı Erol Özvar ile görüşerek üniversite çalışanlarının mali ve özlük hakları, akademik zam, görevde yükselme sınavı ve öğrenci affı gibi taleplerini iletti.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, YÖK Başkanı Erol Özvar ile yaptıkları görüşmede üniversite çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin sorunları, akademik zam talebini, görevde yükselme sınavını ve öğrenci affını gündeme getirdiklerini açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile görüştü. Yalçın, görüşmede üniversite çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin sorunları ile taleplerini Özvar'a ilettiklerini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite idari personelinin yer değişikliği sürecinin kurumsallaştırılması, akademik zam talebi, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki doktoralı öğretmenlerin üniversitelerde ders verebilmelerine yönelik süreçlerin kolaylaştırılması, 2026 yılı merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı duyurusunun ekim ayında ilan edilmesi, üniversitelerde işçilerin memurlara amir yapılmaması, öğrenci affı, idari personele yükseköğretim tazminatı, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı verilmesi gibi başlıkların ele alındığını belirtti.

Yalçın, yükseköğretimde dönüşüm süreci ve lisans programlarının 3 yılda tamamlanabilmesine ilişkin düzenlemeler üzerine de istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, "YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar'a nazik kabulleri için teşekkür ediyor; ziyaretimizin yükseköğretim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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