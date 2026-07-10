Memur-Sen'den Avrupa Parlamentosu kararına tepki Açıklaması

Memur-Sen, Avrupa Parlamentosunun (AP) Kıbrıs Barış Harekatı'nı tarihsel ve hukuki bağlamından koparan, Türk Silahlı Kuvvetlerini asılsız iddialarla hedef alan ve Türkiye'yi "işgalci" olarak tanımlayan kararını şiddetle kınadığını, Rum propagandasına teslim olmuş bu iftira metnini bütünüyle reddettiğini bildirdi.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, AP'nin 8 Temmuz'da kabul ettiği "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı kararının, tarihi gerçekleri çarpıtan, Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve Türkiye'yi hedef alan tek taraflı bir metin olduğu belirtildi.

575 kabul, 33 ret ve 43 çekimser oyla kabul edilen kararın, Yunan asıllı raportör Eleonora Meleti tarafından hazırlanması ve metinde bütünüyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerinin esas alınmasının, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesindeki tarafgir tutumunu bir kez daha gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Memur-Sen olarak, Kıbrıs Barış Harekatı'nı tarihsel ve hukuki bağlamından koparan, Türk Silahlı Kuvvetlerini asılsız iddialarla hedef alan ve Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımlayan bu kararı şiddetle kınıyor, Rum propagandasına teslim olmuş bu iftira metnini bütünüyle reddediyoruz." denildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Türkiye'nin garantörlük haklarından doğan meşru ve hukuki bir müdahalesi olduğu kaydedilen açıklamada, harekatın, Kıbrıs Türk halkının varlığını, güvenliğini ve temel haklarını korumak için gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Nikos Sampson darbesini, EOKA çetelerinin mezalimini, Rumların Kıbrıs Türk halkına uyguladığı jenosidi ve adada yaşanan tarihi gerçekleri yok sayan hiçbir metnin, adalet ve hukuk adına konuşamayacağı vurgulanan açıklamada, "Kendi iç krizini aşamayan ve stratejik körlükle malul Avrupa Birliği'nin bir organı olarak AP'nin Kıbrıs meselesinde Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk halkına istikamet çizmeye kalkması kabul edilemez. Avrupa'nın demokratik meşruiyet, temsil krizi, yükselen ırkçılık, İslam karşıtlığı, göçmen düşmanlığı ve dış politika tutarsızlıklarıyla yüzleşmesi gerekirken, AP'nin tarihi gerçekleri çarpıtan kararlarla Türkiye'yi hedef alması siyasi sorumsuzluktur." ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, adaya işgal değil, barış getirdiğine işaret edilen açıklamada, 1974'ten bu yana adada yaşanan huzur ve güven ortamının bunun en açık göstergesi olduğu belirtildi.

Yarım asrı aşan süreçte yalnızca Türk tarafının değil, Rum tarafının da barış harekatıyla sağlanan bu güvenli ortamda kalkındığı ve siyasal düzenini sürdürebildiği kaydedilen açıklamada, "Bu gerçeği yok sayan yaklaşımlar, tarihi hakikatlere ihanettir. Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü yok sayan tutumundan vazgeçmelidir. Adada kalıcı çözüm, Kıbrıs Türk halkının iradesini bastırarak değil, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini kabul ederek mümkün olur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Memur-Sen'in, emeğin, adaletin, insan onurunun ve mazlumların yanında duran bir emek hareketi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesini de Türkiye'nin garantörlükten doğan meşru duruşunu da savunuyoruz. Kıbrıs'ta barışın yolu, Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk halkını hedef alan siyasi kararlar üretmekten değil, eşitlik, karşılıklı saygı ve adil işbirliği zeminini güçlendirmekten geçer. Avrupa Parlamentosunu, Kıbrıs meselesinde Rum kesiminin sözcüsü olmaktan ve Türkiye karşıtı lobilerin etkisiyle hareket etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerine yöneltilen alçakça ithamları reddediyor, Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan bu kararın bizim açımızdan hiçbir hükmü ve itibarı olmadığını ifade ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının haklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hukukunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihi sorumluluğunu kararlılıkla savunduğumuzu kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz."