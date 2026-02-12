Haberler

Memur-Sen Kilis Şube Başkanı Şen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Memur-Sen Kilis Şube Başkanı Bekir Şen, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Oylama 15 Şubat Pazar'a kadar sürecek.

Memur-Sen Kilis Şube Başkanı Bekir Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şen, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Şen, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Şen, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat"ta ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerini tercih etti."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
