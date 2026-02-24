Haberler

MEMLEKET SOFRASI - Kayseri düğün çorbası

MEMLEKET SOFRASI - Kayseri düğün çorbası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de taş değirmende öğütülen buğday tanelerinin özünü oluşturduğu ve eskiden düğünlerin ilk günü gelen misafirlere ikram edilen düğün çorbası, bugün de özel günler için hazırlanıyor.

Kayseri'de taş değirmende öğütülen buğday tanelerinin özünü oluşturduğu ve eskiden düğünlerin ilk günü gelen misafirlere ikram edilen düğün çorbası, bugün de özel günler için hazırlanıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Kayseri'nin düğün çorbasının yapımı anlatıldı.

Kayseri'de eskiden buğdayın taş dibeklerden geçilerek kırılmasıyla elde edilen en ince tanesine verilen "düğü" isminden adını alan çorba, zamanla geleneksel bir yemek haline geldi.

Kentte geçmiş yıllarda günlerce süren düğünlerin ilk sabahı misafirler için büyük kazanlarda kaynatılan çorbanın adı "düğün çorbası" olarak biliniyor.

Düğünlerde bolluk ve bereket nişanesi olarak kabul edilen çorba, bugün de mevlit, adak ve özel günlerde hazırlanıyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan şef Hüseyin Bozlak, düğün çorbasının kaynayan bir tencerede birliği ve bereketi buluşturduğunu söyledi.

Düğün çorbasının Anadolu'da sevilerek tüketildiğini ifade eden Bozlak, bu lezzetin, paylaşmanın güzelliğini sofralara taşıdığını belirtti.

Düğün çorbası için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

1 su bardağı ince bulgur3 adet sivri biber3 yemek kaşığı tereyağ1 yemek kaşığı domates salçası1 adet limon1 tatlı kaşığı kuru nane1 çay kaşığı pul biber1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı tuzYapılışı

Yeşil biberler ince ince doğranıp tereyağında salça ile kavurulur.Kavrulan biberlere tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ilave edilerek karıştırılır.Salçalı karışımın üzerine 6-7 su bardağı su ve bulgur ilave edilir.20 dakika kısık ateşte pişirilir.Bir limonun suyu sıkılıp çorbaya eklenerek servis edilir.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor