Memleket Partisi'nin Kapanmasının Ardından Bazı İl ve İlçe Yöneticileri DSP'ye Katıldı

Memleket Partisi'nin kapanma kararı sonrası bazı yöneticilerin DSP'ye katılması, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal tarafından yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. Aksakal, siyasetteki tutarsızlıklara dikkat çekerek, Ecevit'in yolundan ilerleyeceklerini vurguladı.

(TBMM) - Memleket Partisi'nin kapanma kararının ardından bazı il ve ilçe yöneticileri DSP'ye katıldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, siyasette yaşanan tartışmaların TBMM'nin saygınlığını zedelediğini savunarak, "Bizim yolumuz Ecevit'in yoludur" dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aksakal'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye geçmesinin ardından kapanma kararı alan Memleket Partisi üyesi bir grup eşlik etti.

Aksakal, konuşmasının başında 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, DSP programında kalkınmanın temelinin köy ve üretim olduğunu söyledi. Aksakal, "Hayat toprakla başladı ve toprağın verdiğini hiçbir şey vermedi bize" diyerek, Büyükşehir Kanunu'yla köylerin mahalleye dönüştürülmesini eleştirdi. Aksakal, "Eğer enflasyonu tamamen ortadan kaldırmak istiyorsak buradan tüm partilere çağrı yapıyorum. Büyükşehir Yasası'nı eski haline getirelim. Köyleri köylülere geri verelim. Ancak bu yolla insanlarımızı insanca  bir yaşam koşullarına kavuşturabilir, mutlu, huzurlu, müreffeh bir ülke yaratabiliriz" dedi.

"BİZİM YOLUMUZ ECEVİT'İN YOLUDUR"

Siyaset kurumuna yönelik eleştirilerde de bulunan Aksakal, şöyle konuştu:

"Siyaset arenasındaki tutarsızlıkları ve savrulmuşlukları 'evlere şenlik' tanımına tam uygun şekilde izlemeye devam ediyoruz. Bakınız; dün siyah dediğine bugün beyaz diyebilmeyi içine sindireni mi ararsınız? Dün kötülediğini bugün yerlere göklere sığdıramayanları mı ararsınız? Dün 'vatan haini', 'terörist' dediklerine bugün siyasi statü vermeye çalışanları mı ararsınız? Her çeşidinden var. Bu yaşananlar; demokratik solcu, Ecevitçi, tam bağımsız Türkiye hedefine odaklanmış Atatürkçüler olarak bizleri ziyadesiyle rahatsız etmektedir. Bizim bugünkü konumuz tabii ki isimleri haberlere konu olan, değişik medya platformlarında ifşa edilen siyasi kişiliklerin özel hayatlarına dair yaşadıkları ya da görevleri sırasındaki kanunsuz işleri değil; ama bu manzaranın toplum nezdinde yarattığı psikolojik travma, devlete, demokrasiye, hukuka, adalete, siyasete, her şeyden de önemlisi demokrasinin mabedi olarak gördüğümüz bu kutlu yapı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına olan inancı ve güven duygusunu tarumar etmektedir. Türk milleti buna müstahak değildir. Bu pespayelik mutlaka ortadan kaldırılmalı, siyaset kurumu el birliğiyle yeniden güvenilir bir noktaya taşınmalıdır. Demokratik Sol Parti buna öncülük edebilecek yegane partidir. İnançlı ve kararlı bir şekilde de dimdik ayaktadır. Bizim ilkemiz Atatürk'ün ilkeleridir. Bizim yolumuz Ecevit'in yoludur"

Aksakal, Memleket Partisi'nin kapanma kararının ardından bazı yöneticilerin DSP'ye katıldığını belirterek, Kırklareli, Niğde, Artvin, Erzurum, Trabzon, Ankara, Konya, İzmir, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Amasya örgütlerinden isimlerin DSP çatısı altında siyaset yapacağını açıkladı. Basın toplantısının sonunda DSP'ye katılan isimlere parti rozetleri takıldı.

Kaynak: ANKA
