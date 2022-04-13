Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çiftçiye ürün alım garantisi verilmesini istedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, köprü projelerinde verilen geçiş garantisi gibi çiftçiye de dolar üzerinden ürünlerinin alım garantisi verilmesini istedi.

İnce, Sincan Mallı köyü mevkisinde bir buğday tarlasında tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, partisinin çözüm önerilerini paylaştı.

İlerleyen yıllarda enerji, gıda, su ve ilaçta önemli sorunların ortaya çıkacağını belirten İnce, devletin kurumlarına gidip "beni içeri almadılar diye bağırmanın" sorunları çözmeyeceğini söyledi. İnce, "Hem Erdoğan'a 'tek adam' deyip hem bürokratları muhatap almak çelişki içerir. Gidilecekse saraya gidilmelidir. Eğer saraya gidilecekse, ben de gelirim söz. Hadi beraber gidelim." ifadelerini kullandı.

Tüketenler çoğalıp üretenlerin azalmasıyla yiyeceklerin pahalandığını ancak iktidar ve muhalefetin sorunu göremediğini ileri süren İnce, son yirmi yılda tarımsal üretim ve desteklere ilişkin veriler paylaşarak hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

İthal buğdaya Türk çiftçisinden alınan buğdaydan daha yüksek fiyat verildiğini aktaran İnce, çiftçi hasada başlamadan buğday ithalatı yapıldığını öne sürdü.

Partisinin çözüm önerilerini paylaşan İnce, "Köprüye geçiş garantisi veriyorsan çiftçiye de alım garantisi vereceksin, dolar üzerinden vereceksin. Üretim planlamasını en az 5 yıllık yapacaksın." dedi.

GSMH'nin yüzde 2'sinin tarımı desteklemeye harcanması gerektiğini bildiren İnce, ithalattan vazgeçilmesini ve Devlet Planlama Teşkilatının yeniden aktif hale getirilmesini istedi.

İnce, Afrika'da arazi kiralamaktan vazgeçilmesi, tarımda çalışan kadınların sigorta priminin ödenmesi, hazine arazisini ekenlerden kira istenmemesi, GAP gibi projelerin tamamlanması ve arazi bütünleştirmesi önerilerinde bulundu.