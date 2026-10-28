Meme kanserini 5 yılda yenen 46 yaşındaki kadın erken teşhisin önemini anlattı

Beş yıl önce göğsünün altındaki bir çiziği fark edip şüphe üzerine gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrenen Sibel Kılıç, zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 46 yaşındaki Kılıç, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Türkan İkizceli'yle tedavi sürecine başladı.

Beş yılın ardından iyileşen Kılıç, bu durumu hayattaki ikinci şans olarak görüp artık yaşama farklı bakıyor.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserine işaret eden bulguyu kendi kendine fark ettiğini anlattı.

Göğsünden alınan kitlenin incelenmesinin ardından meme kanseri teşhisi konulduğunu belirten Kılıç, "İlk etapta bir şaşkınlık içerisinde ne yapacağımı bilemedim. Sonrasında kemoterapiler göreceğim söylendi. Bunu duyduğum zaman ilk üç gün özellikle aklıma ilk gelen saçlarım oldu. Bunun için çok üzülmüştüm." dedi.

Kılıç, erken teşhisle bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu ifade ederek, üç günün sonunda ayna karşısında konuşup bu hastalığı yeneceğine dair kendisine söz verdiğini belirtti.

Tedavi sürecinde karamsarlığa düştüğü anlarda hemen kalkıp yoluna devam ettiğini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"2012 yılında da annemi beyin tümöründen dolayı kaybetmiştim. Bu süreçleri aslında biliyordum ama ailede meme kanseri geçiren hiç yoktu. İlk defa benim başıma geldi. Bu, aslında çok böyle zorluklar içerisinden bir anda kalkmak gibi oldu. Ben, buna 'yeniden doğuş' diyorum. Hatta Doç. Dr. Türkan İkizceli Hocamızın dediği gibi bu, hayattaki ikinci bir şansım. O nedenle şimdi hayata daha olumlu, daha pozitif, daha enerjik bakıyorum."

Kılıç, meme kanseri tedavisi gören kadınların umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini ifade etti.

Erken teşhisle bu hastalığın çaresinin olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Düzelmek, iyileşmek mümkün. Kesinlikle, morallerini bozmasınlar. Kendilerini hep motive edip enerjilerini yüksek tutsunlar. Ben onkoloji bölümünde kemoterapi alırken de birçok kadın hastamız vardı. Moral hastalığı bu. Kesinlikle morallerini yüksek tutsunlar. Herhangi bir şeye kafalarını takmasınlar. Sadece yaşamaya baksınlar."

Kılıç, tedavisinin ardından doktor kontrollerini aksatmadığını, başlangıçta 3 ayda bir yapılan kontrol aralığının 3 yılın ardından 6 aya çıktığını ifade ederek, bundan sonraki süreçte yıllık kontrollere geçmeyi umduğunu sözlerine ekledi.

"Herhangi bir bulgunun ortaya çıkmasını beklemeyin"

Doç. Dr. İkizceli ise Kılıç'ın 5 yıl önce göğsündeki bir şikayetle kendilerine geldiğini anlattı.

Tetkiklerin ardından hastanın göğsünde kitle tespit edildiğini belirten İkizceli, hastanelerinde modern ve konforlu görüntüleme yöntemlerinin olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. İkizceli, erken tanının bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Hastalar öncelikle meme kanseri tanısı almaktan çok korkuyorlar. Aslında korkmamaları gerekiyor. Bu, gerçekten ikinci bir hayat. Tedavi için iyi bir şans. Biz, burada bütün kadınlarımıza sesleniyoruz. Memede herhangi bir bulgunun, belirtinin ortaya çıkmasını beklemeyin. Kendi sağlığınızı ihmal etmeyin ve taramanızı ertelemeyin." diye konuştu.

Türkiye'de ücretsiz ulusal tarama programı olduğunu aktaran İkizceli, bu kapsamda illerdeki pek çok merkezde ücretsiz ve modern cihazlarla hizmet verildiğini söyledi.

İkizceli, meme kanserinde aile öyküsü olanların daha erken tarandığına işaret ederek, "Fakat aile öyküsünün olmaması, bu kişilerin taramaya katılmaması anlamına gelmiyor. Çoğu hastada da aile öyküsü aslında yok. Biz, 40 yaşındayken de bir kişinin herhangi bir şikayeti olmadığında rutin şekilde taramaya devam etmesini istiyoruz." dedi.

Bu kanser türünün korkulacak bir hastalık olmadığını, erken tanıyla yüzde 100'e yakın bir tedavi şansının bulunduğunu anlatan İkizceli, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanın diğer memesinin durumu ve genel vücut sağlığı açısından bunun tedavi ve takip basamakları var. Ondan bunu ihmal etmemesini istiyoruz. Sibel Hanım, bu konuda çok iyi hastalarından birisidir. Kesinlikle bunu hiç ihmal etmiyor. Bunun aralıkları var. Hastaların onkologları, cerrahları ve radyologlarıyla sürekli irtibat halinde olmasını istiyoruz."

KETEM'de ücretsiz tarama çağrısı

Doç. Dr. İkizceli, her yıl 1-31 Ekim'in Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak değerlendirildiğini belirtti.

Kadınların sağlıklarını ertelememelerini tavsiye eden İkizceli, "Kadınlarımızın kendilerine vakit ayırmalarını, sağlıklarını ihmal etmemelerini ve mutlaka bir tarama programına katılmalarını istiyoruz. Ülkemizde ücretsiz hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) bulunuyor. Kadınlarımız bu merkezlere başvurarak taramalarını yaptırabilir." bilgisini verdi.

Kaynak: AA