Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Çukurca'da Düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, katılımcılara erken teşhis ve tedavinin önemi anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Çukurca Aile Sağlık Merkezi Başkanı Dr. Fatma Hilal Dağdeviren Hakverdi, "Etkinliğimizde kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır, muayeneyi uygulamalı bir şekilde maket üzerinden gösterdik. Taramada yaş aralığından, kanser taramalarının öneminden kanserden korunma ve erken teşhisin öneminden bahsettik. Etkinliğimize taramalarını yaptırmayan kadınlarımızın tarama için yönlendirdik." şeklinde konuştu.

Etkinliğe Çukurca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nagehan Genç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, Aile Destek Eğitim Merkezi Başkanı Ayşe Altay, doktor, hemşire ve kadınlar katıldı.