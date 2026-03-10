Haberler

Melikgazi Belediyesinin kentsel dönüşüm konutlarının inşaatı sürüyor

Melikgazi Belediyesinin kentsel dönüşüm konutlarının inşaatı sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde 72 daire ve 13 dükkandan oluşan inşaat çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Başkan Palancıoğlu, modern ve sağlam yapılarla bölgeyi yenilemeyi hedeflediklerini belirtti.

Melikgazi Belediyesinin Aydınlıkevler Mahallesi'nde başlattığı 72 daire ve 13 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm konutlarının inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, dairelerin yakın zamanda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

İlçeyi ileriye taşıyan ve güzelleştiren çalışmalarının başında kentsel dönüşüm geldiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Aydınlıkevler Mahallemizde yıpranmış, ömrünü doldurmuş yapıları modern ve sağlam yapılara dönüştürmeye kararlıyız. Burada 5 blok, 39 daire, 11 dükkanı yıktık. Bunun karşılığında 72 daire ve 13 dükkan yapıyoruz. Kentsel dönüşüm konutlarımızın olduğu alanda ayrıca zemin güçlendirmesi yapıldı. Uzun ömürlü, sağlıklı konutlar Aydınlıkevler Mahallemizle buluşuyor. Kaba inşaatımız tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede anahtar teslimini hep birlikte yaparız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti

Tek cümlesiyle petrol çakılırken altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Türk futboluyla yarışan stadyum!
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler