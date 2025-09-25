Melikgazi'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 300 daire için kura ve teslim törenini yapıldı

Melikgazi Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm kapsamında Battalgazi Mahallesi'nde inşa edilen 300 daire için kura ve teslim töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 147 ailenin ev hayalini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Palancıoğlu, "14 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Küçükali 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışması resmi olarak başladı. Kentsel dönüşümü bütün gücüyle destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Burada tam 23 blok, yaklaşık 1000 daire ve dükkanlardan oluşan bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Bugünkü değeri 3 milyar liranın üzerinde. Proje Cumhurbaşkanımızın imzasıyla başladı, Mehmet Özhaseki bakanımızın bakanlığı döneminde devam etti ve Murat Kurum bakanımızın destekleriyle de sonuçlanmış oldu. Cumhurbaşkanımıza ve her iki bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, kentsel dönüşüm sürecinin oldukça zor olduğuna dikkati çekerek, burada 668 hissedarın olduğunu ve onlarla anlaşmalar imzalandığını anlattı.

Burada 7 blok 147 dairenin hissedarlarına kura çekimini yaparak 300 daireyi teslim ettiklerini belirten Palancıoğlu, "Bütün kararlar meclisimizden oy birliğiyle geçiyor. Muhtarlarımızla ihtiyaçları tespit ediyoruz, sahada çalışmalar yapıyoruz. Her bir bloğun ayrı ayrı ihalesi yapılıyor. Tüm müteahhitlerimize de teşekkür ediyorum. Kayseri'de birlik beraberlik olmasa bu işler olmaz. El ele vermiş durumda projelerimiz birbiri ardına devam ediyor. Küçükali 1. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmaları Memduh başkanımız döneminde başlamıştı, biz tamamladık." diye konuştu.

Palancıoğlu, Kayseri'nin kentsel dönüşümde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını ifade ederek, kentin belediyecilikte de açık ara bir numara önde olduğunu savundu.

Kentsel dönüşümle sadece binaların değil, bir mahallenin dönüştüğünü vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tam 7 bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza yeni bölgeleri de ilave ediyoruz. Bizim ölçeğimizde 600 bin nüfuslu bir belediyeden bahsediyoruz. Türkiye'de bu ölçekte ikinci bir kentsel dönüşüm yapan belediye yok. Bizim farkımız belediyemizin kendi personeliyle, ihalelerimiz kamu ihale kanuna göre olmak şartıyla zor bir çalışmayı yürütüyor olmamız. Şunun da müjdesini vereyim, üçüncü etap çalışmalarımız hız kazandı. Yeni kentsel dönüşüm projelerini de sizlere kazandıracağız. Burada oturacak vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Palancıoğlu'nun yapmış olduğu çalışmalarla gönüllerde yer eden bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da Türkiye'nin çığır açan bir kentsel dönüşümle iç içe olduğunu belirterek, Palancıoğlu'na yaptığı başarılı çalışmalar için teşekkür etti.