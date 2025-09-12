Haberler

Melikgazi'de Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu Açıldı

Melikgazi'de Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu Açıldı
Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Germir Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun açılışı yapıldı. Başkan Palancıoğlu, sağlık yatırımlarına devam edeceklerini vurguladı.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapılan aile sağlığı merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

Germir Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi H. Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu'nun açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırsever Mehmet Yıldırım ile sözleşmeleri daha önce imzaladıklarını ancak Kovid-19 döneminde kendisini kaybettiklerini belirtti.

Yıldırım'ı rahmetle anan Palancıoğlu ayrıca temeli atılmış yarım kalmış camiyi de hayırseverin adına yapmak istediklerini ifade etti.

İlçede pek çok sağlık yatırımını hayata geçirdiklerini anlatan Palancıoğlu, "15'in üzerinde sağlık ocağını ilçemize kazandırdık. Sağlık müdürümüze de teşekkür ediyorum. Çok iyi bir uyum içerisinde il ve ilçe sağlık müdürlerimizle Melikgazi'ye yapılacak en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz." ifadelerini kullandı.

İlçeye yapılan kütüphanelerle ilgili de bilgi veren Palancıoğlu, yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise her cuma Melikgazi Belediyesi ile yeni bir hizmeti açtıklarını, kamu ile yerel yönetimin destek verdiği bir sağlık modelinin Kayseri'de uygulandığını dile getirdi.

Hayırseverin oğlu Murat Yıldırım da yapılan sağlık merkezi için büyük çaba gösteren Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise uyum içerisinde kentteki sağlık hizmetlerini yürütme konusunda çaba gösterdiklerini belirtti.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da Başkan Palancıoğlu ve ekibini kutladı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile yeni aile sağlığı merkez ve 112 istasyonu hizmete açıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
