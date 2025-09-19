Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST İstanbul'da Öğrencileriyle Birlikte

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKNOFEST İstanbul'a katılan Başkan Palancıoğlu, festival kapsamında Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ile bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Palancıoğlu, Türkiye'nin son yıllardaki bilim ve teknoloji hamleleri ile dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğini, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile buna destek olacaklarını belirtti.

TEKNOFEST'te havacılık gösterilerinden yapay zeka yarışmalarına, insansız hava araçlarından roket simülasyonlarına kadar birçok kategorideki etkinliklerde teknoloji tutkunlarının bir araya geldiğini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Havacılık lisemizde eğitime başlayan öğrencilerimize TEKNOFEST'i birlikte gezme sözü vermiştim. Öğrencilerimizle İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e geldik. Öğrencilerimiz oldukça heyecanlı ve mutluydular. Kendi bölümleri ile alakalı olan tüm teknolojileri ve hava araçlarını yakından gören öğrencilerimiz gururla ve büyük bir umutla festivalden ayrıldılar. Çünkü kendi alanlarıyla alakalı birçok başarılı işe şahit oldular. Bu festival, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki gücünü gözler önüne seriyor. Burada geleceğin liderlerini, mühendislerini, bilim insanlarını yetiştirmek adına önemli adımlar atılıyor."

Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak son 3 yıldır TEKNOFEST'e katılan öğrencilere malzeme desteği verdiklerini anımsattı.