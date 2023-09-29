Melikgazi Belediyesi'nden WhatsApp ihbar hattıyla 100 bin kişiye hızlı hizmet

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların taleplerini anında çözebilmek ve daha hızlı haberdar olabilmeleri için kullanılan WhatsApp ihbar hattıyla yaklaşık 100 bin kişiye ulaştı. Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Vatandaşların taleplerini anında çözebilmek ve vatandaşların taleplerden daha hızlı haberdar olabilmesi için kullandığı WhatsApp ihbar hattı ile belediyeye yaklaşık 100 bin kişi anında ulaştı.

Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşla belediye arasındaki iletişimin hızlı ve etkin olması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "2020 yılı Mart ayında etkin bir şekilde hizmet vermeye başlayan WhatsApp hattımız 100 bin vatandaşımıza ulaşmış durumda. Ulakbel sistemi üzerinden vatandaşlarımızın hızlı ve kesintisiz kurum iletişimi kurması adına geliştirilen yapıda vatandaşlarımız talepleri ve soruları ile ilgili metin, resim video dosyalarını WhatsApp iletişim aracı üzerinden belediyemize iletiyor. Ekiplerimiz tarafından karşılanan mesajlar birimlere iletiliyor ve hızla sonuç alınıyor. Vatandaşlarımızın oldukça memnun olduğu yapıda yıllı 40 bin ile 70 bin talep üretmektedir. Vatandaşlarımızın taleplerinin yüzde 75'ü memnun olarak tamamlandı. 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattı üzerinden her türlü talepleri hızlı bir şekilde alıyor, çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Melikgazi'miz için çalışan emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ