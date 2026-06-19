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Melikgazi Belediyesi personeline "Trafik, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verildi

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Melikgazi Belediyesi, temizlik işleri müdürlüğünde görevli ağır vasıta şoförleri ve iş makinesi operatörlerine yönelik trafik, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde emniyet kemeri kullanımı, güvenli sürüş, hız sınırı ve sigara yasağı gibi konular ele alındı.

Melikgazi Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli ağır vasıta şoförü ve iş makinesi operatörlerine yönelik " Trafik, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla trafik polisleri tarafından Geri Dönüşüm Tesisi Eğitim Salonu'nda personele eğitim verildi.

Trafik polislerinin verdiği eğitimde, iş makinesi operatörlerine emniyet kemeri kullanımı ve güvenli sürüş eğitimi verilerek, sürüş esnasında telefon kullanılmaması, hız sınırına uyulması ve sigara içilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

İlk yardım bilgilerinin de yer aldığı eğitimde, çalışanlara meydana gelen trafik kazaları ve yapılan ihlaller de anlatılarak hatalara dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitimde sahada çalışanlara faydalı bilgiler aktarıldığını ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürüttükleri eğitim ve denetim çalışmalarının devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sahada teknik birimlerde çalışan mesai arkadaşlarımız Melikgazi Belediyesini temsil ediyor. Onların trafikte yaptığı çalışmalarda alacağı tedbirler kadar vatandaşa karşı kullandığınız üslup, duruş şekli ve tavır da çok önemli. Bu bakımdan her zaman tedbirli olmalı, trafikte kurallara uymalı ve davranışlarımızla vatandaşlarımıza karşı saygılı olmalıyız. Melikgazi Belediyesi olarak personelimizin gelişimi ve farkındalığı için kurum içi eğitimlerimiz devam edecek."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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