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Melikgazi Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülünü Aldı

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülünü Aldı
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Melikgazi Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü alarak, iyi ve demokratik yönetişim standartlarını benimseme yönünde önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, aldıkları ödülün, vatandaş odaklı yönetim anlayışlarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Türk Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen programda yerel yönetimlerde iyi ve demokratik yönetişimin bir standart haline gelmesini amaçlayan ve Avrupa Konseyi'nin geliştirdiği "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markaları" belli oldu.

Melikgazi Belediyesi'nin ilk kez almaya hak kazandığı marka ödülü, 12 iyi demokratik yönetişim ilkesi ve 97 kriter çerçevesinde, şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik ve duyarlılık değerlerine sahip olmayı kapsıyor.

Değişime katkı sağlayarak çalışmaya devam edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu markayı Türkiye'de almayı hak kazanan toplam 13 büyükşehir, il ve ilçe belediyesi arasında Melikgazi Belediyesi olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu markayı almak bizim için çok anlamlı, bundan büyük mutluluk duyduk. Aldığımız bu ödül ve takdirler yapmış olduğumuz hizmetlerle hedeflerimize ulaşmaya başladığımızın en önemli göstergesidir. Melikgazi'mizin geleceğini halkımız ile beraber şekillendiriyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan belediyemiz, vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla ilçemizin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek. Bu ödül, Melikgazi'nin sadece bugünün belediyesi olmadığını aynı zamanda geleceğin de belediyesi olma vizyonunu güçlendiriyor. Aldığımız bu ödülü daha ileriye taşımak ve sürdürülebilir bir yönetişim modeli oluşturmak için çalışmalara devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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