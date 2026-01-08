Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, değerlendirme toplantısına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelerek, bu yıl yapılacak çalışmalarla ilgili istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, ilçede yürütülen park, yeşil alan, kavşaklar ve peyzaj çalışmaları gibi birçok konu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, hizmet kalitesini artırmak ve çalışmaların daha planlı yürütülmesini sağlamak amacıyla birimlerle periyodik toplantı yaptıklarını ifade etti.

Şehri güzelleştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak en keyif aldığımız konuların başında ağaçlandırma çalışmaları, park yapımı ve park yenilemesi geliyor. Özellikle 2025 yılında orta refüjleri ışıklandırdık, ağaçlandırdık, yeni kavşaklar yaptık ve eskilerini ise yeniledik. 2026 yılında da inşallah bu çalışmalarımız aynı şekilde hızla devam edecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle bir toplantı yaparak, başkan yardımcım, birim müdürlerim ve mesai arkadaşlarımız ile birlikte 2026 yılını planladık. Bu kapsamda 30'un üzerinde yenileyeceğimiz park var. 2026 yılında da inşallah aynı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Çalışmalarımız hayırlı ve uğurlu olsun."