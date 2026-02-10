Melikgazi ilçesinin nüfusu 45 ilin nüfusunu geçti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2025 yılı nüfus verilerine göre, ilçenin 45 ilden daha fazla nüfusa sahip olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2025 yılı istatistiklerini açıkladı.

Kayseri'nin 2025 yılı nüfusu 1 milyon 458 bin 991 olarak açıklanırken, Melikgazi ilçesi 593 bin 262 nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında 19'uncu sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, ilçenin kentsel dönüşümle, yapılaşmayla, ulaşım imkanlarıyla her geçen gün daha da büyümeye devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlarca tercih edilen ve memnuniyetin de yüksek olduğu ilçeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"45 ilden daha büyük bir nüfusa sahibiz. 593 bini aşkın nüfusumuz şu anda kayıtlı. Günlük olarak bütün ilçelerden ve şehir dışından gelen vatandaşlarımız da Melikgazi içerisinde merkezi bölgelerde sürekli zaman geçiriyor, alışveriş, iş görüşmeleri, ziyaretler yapıyorlar. Bizler buna layık olacak şekilde gece gündüz demeden hizmetler yapıyoruz. Okullar, sağlık ocakları, kütüphaneler, parklar, camiler, Kur'an kursları, sosyal tesisleri başta olmak üzere bu ilçeye en güzel hizmetleri kazandırmaya çalışıyoruz. Melikgazi Belediyemizin bir başka özelliği de Türkiye'de en çok ruhsat veren ilçe konumunda olması. İlçemizin dinamik bir yapısı var."