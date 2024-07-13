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Melen Çayı'nda Toplu Balık Ölümleri İnceleme Altında

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinden geçen Melen Çayı'nda toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Aydoğan Mahallesi mevkisinde suyun üstünde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparak numune aldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden geçen Melen Çayı'nda toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Çayın geçtiği Aydoğan Mahallesi mevkisinde suyun üstünde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Ölü balıklardan ve sudan numune alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Aydoğan Mahallesi Muhtarı Halim Yavuz, AA muhabirine, bölgede ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İnşallah doğal bir süreçtir. Aksi halde binlerce balık ve yavru büyük tehlike altında." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İnceleme Aydoğan Kocaali Sakarya Tarım Çevre Doğa Güncel Haberler

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