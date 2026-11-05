Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Melania Trump, ateşkes sonrası Rus ve Ukraynalı heyetleri Beyaz Saray'da buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melania Trump, Ukrayna'nın Oleşki kentine sağlanan özel ateşkesin ardından Rus ve Ukraynalı heyetleri Beyaz Saray'da bir araya getirdi. Heyetler Trump'a teşekkür edip plaket ve Ukrayna Devlet Ödülü takdim etti; Trump ateşkesin daha büyük bir barış arayışına ilham vermesini umdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna'nın Oleşki kentine özel ateşkes sağlanmasına aracılık etmesinin ardından Rus ve Ukraynalı heyetleri Beyaz Saray'da bir araya getirdi.

Melania Trump, Beyaz Saray'da, Oleşki'de savaştan etkilenen çocukları ve aileleri bir araya getirmek üzere sağlanan ateşkesle ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Oleşki, bugün Beyaz Saray'da bir araya gelen cesur bireyleri sonsuza dek birbirine bağlayacaktır. Savaş yerine insanlığı seçtik. Şüphesiz ki masum insanların yaşamları, savaşın yarattığı bölünmüşlüğün üzerinde tutulmalıdır." diye konuşan Melania Trump, Oleşki'deki ateşkesin "daha büyük bir barış arayışına ilham vermesi" umudunu paylaştı.

First Lady Trump, "Şimdi, masum insanların çektiği acılara duyduğumuz ortak endişe üzerinden, ortak bir zemin bulmak için Oleşki'de sergilediğimiz cesareti kullanmalıyız. Birlikte, geçici bir ateşkesten çok daha kalıcı bir şey inşa edebiliriz." dedi.

Oleşki'deki krizin ciddiyetinden eylülde haberi olduğunu anlatan Melania Trump, temsilcisi Mark Beckman'ı Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için görevlendirdiğini ve tarafların, bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rus ve Ukraynalı temsilciler, Melania Trump'a teşekkür ederek plaket sundu

Beyaz Saray'daki basın toplantısında hazır bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Melania Trump'a söz konusu girişiminden dolayı teşekkürlerini sundu.

Dmitriev, "Devlet Başkanı Putin ve Rusya Federasyonu halkı adına, Oleşki'deki durumun çözümünde ve bu insani meselenin halledilmesinde üstlendiği seçkin insani rol için First Lady Melania Trump'a teşekkürlerimizi sunarız." diyerek, kendisine plaket takdiminde bulundu.

Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriev, "Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğinin, yalnızca iki ulusumuz için değil tüm dünya için büyük önem taşıdığı açıktır." dedi.

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Parlamento Grubu Başkanı David Arakhamia da Melania Trump'a Ukrayna Devlet Ödülü'nü takdim etti.

Melania Trump'a, barış adına ortaya koyduğu cesaret ve umuttan dolayı tüm Ukrayna halkı ve Devlet Başkanı Zelenskiy adına teşekkür eden Arakhamia, First Lady'nin bu yöndeki çalışmalarına devam etmesi ve insanlara destek olması çağrısında bulundu.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Saray'ın internet sitesinden 23 Ekim'de yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Rusya ile savaşan Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için özel bir ateşkes sağladığı bildirilmişti.

Açıklamada, ateşkesin şartlarını belirlemek için Melania Trump'ın Rus ve Ukrayna liderliğiyle doğrudan çalıştığı, her iki ülkeyle de görüşmeleri başlattığı ve tarafları uzlaştırdığı vurgulanmıştı.

Kamuya açık kaynaklarda, Ukrayna'nın güneyindeki Oleşki kentinin savaş öncesinde yaklaşık 24 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu, bugün kentte çoğunluğu şehri terk edemeyen yaklaşık 2 bin yaşlı ile 50 çocuğun yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı

Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı
Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı

Dün geceye damga vuran görüntü! Soluğu orada aldılar

Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti

Usta oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kazançlarına isyan etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi

Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Arkadaşı da tanıdık
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti

MHP Genel Merkezi'nde sürpriz buluşma! O detay dikkat çekti
Çıkan kriz Montella'ya yarıyor! Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi

Avrupa devine imza atması an meselesi
Rahmi Özkan'ın 'Genelev' sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale33

Rahmi Bey'in "genelev" anısına Müge Anlı müdahale etti

Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Avrupa’da uçaklara peş peşe bomba ihbarı! 15 uçuş tehdit aldı

Avrupa’da çok sayıda uçak için bomba ihbarı! Jetler havalandı
İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama

İsmail Kartal'dan yeni adresi hakkında açıklama