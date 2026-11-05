Melania Trump, ateşkes sonrası Rus ve Ukraynalı heyetleri Beyaz Saray'da buluşturdu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna'nın Oleşki kentine özel ateşkes sağlanmasına aracılık etmesinin ardından Rus ve Ukraynalı heyetleri Beyaz Saray'da bir araya getirdi.

Melania Trump, Beyaz Saray'da, Oleşki'de savaştan etkilenen çocukları ve aileleri bir araya getirmek üzere sağlanan ateşkesle ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Oleşki, bugün Beyaz Saray'da bir araya gelen cesur bireyleri sonsuza dek birbirine bağlayacaktır. Savaş yerine insanlığı seçtik. Şüphesiz ki masum insanların yaşamları, savaşın yarattığı bölünmüşlüğün üzerinde tutulmalıdır." diye konuşan Melania Trump, Oleşki'deki ateşkesin "daha büyük bir barış arayışına ilham vermesi" umudunu paylaştı.

First Lady Trump, "Şimdi, masum insanların çektiği acılara duyduğumuz ortak endişe üzerinden, ortak bir zemin bulmak için Oleşki'de sergilediğimiz cesareti kullanmalıyız. Birlikte, geçici bir ateşkesten çok daha kalıcı bir şey inşa edebiliriz." dedi.

Oleşki'deki krizin ciddiyetinden eylülde haberi olduğunu anlatan Melania Trump, temsilcisi Mark Beckman'ı Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için görevlendirdiğini ve tarafların, bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rus ve Ukraynalı temsilciler, Melania Trump'a teşekkür ederek plaket sundu

Beyaz Saray'daki basın toplantısında hazır bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Melania Trump'a söz konusu girişiminden dolayı teşekkürlerini sundu.

Dmitriev, "Devlet Başkanı Putin ve Rusya Federasyonu halkı adına, Oleşki'deki durumun çözümünde ve bu insani meselenin halledilmesinde üstlendiği seçkin insani rol için First Lady Melania Trump'a teşekkürlerimizi sunarız." diyerek, kendisine plaket takdiminde bulundu.

Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriev, "Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğinin, yalnızca iki ulusumuz için değil tüm dünya için büyük önem taşıdığı açıktır." dedi.

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Parlamento Grubu Başkanı David Arakhamia da Melania Trump'a Ukrayna Devlet Ödülü'nü takdim etti.

Melania Trump'a, barış adına ortaya koyduğu cesaret ve umuttan dolayı tüm Ukrayna halkı ve Devlet Başkanı Zelenskiy adına teşekkür eden Arakhamia, First Lady'nin bu yöndeki çalışmalarına devam etmesi ve insanlara destek olması çağrısında bulundu.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Saray'ın internet sitesinden 23 Ekim'de yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Rusya ile savaşan Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için özel bir ateşkes sağladığı bildirilmişti.

Açıklamada, ateşkesin şartlarını belirlemek için Melania Trump'ın Rus ve Ukrayna liderliğiyle doğrudan çalıştığı, her iki ülkeyle de görüşmeleri başlattığı ve tarafları uzlaştırdığı vurgulanmıştı.

Kamuya açık kaynaklarda, Ukrayna'nın güneyindeki Oleşki kentinin savaş öncesinde yaklaşık 24 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu, bugün kentte çoğunluğu şehri terk edemeyen yaklaşık 2 bin yaşlı ile 50 çocuğun yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA