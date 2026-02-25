Haberler

Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı

Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Suya Yazılan Mektuplar' projesi kapsamında denize bırakılan mektuplu bir şişe, 11 ay sonra sahipleri tarafından bulundu. Proje, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen "Suya Yazılan Mektuplar" projesi kapsamında denize bırakılan mektuplu şişelerden biri, 11 ay süren yolculuğun ardından sahibine ulaştı.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 2025'te Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen projede, 18 yerel yazarın kaleme aldığı mektuplar şişelere konularak 3 Nisan 2025'te Side açıklarından denize bırakılmıştı.

Yaklaşık bir yıl boyunca dalgalarla yol alan mektuplardan biri, Side sahilinde Mehmet ve Yasemin Gümüş çifti tarafından bulundu. Teknelerinin kenarında gezerken şişeyi fark eden Mehmet Gümüş, çevre kirliliğini önlemek amacıyla şişeyi kova yardımıyla denizden aldı. İçinden çıkan rulo kağıdı gören çift, büyük şaşkınlık yaşadı.

Mektubu bulduklarında eşiyle şakalaştıklarını ifade eden Mehmet Gümüş, "İçinden zor çıktığına göre dedik ki herhalde çok değerli bir şey var. Manevi olarak gerçekten değerliymiş. Hoşumuza gitti, mutlu olduk." dedi.

Mektubu yazan Hamdi Mersin ise buluşmanın kendisini çok etkilediğini aktararak, "Denizden bir şişe çıkıyor ve onu bir öğretmen ailesi buluyor. Bu, yüz binde bir ihtimal. Projedeki en önemli amaç, toplumda okuma kültürünü yaygınlaştırmaktı." diye konuştu.

Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay da projenin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini belirterek, 2026 Kütüphane Haftası'nda "Havaya Yazılan Mektuplar" etkinliğinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Oktay, yeni projede yazarların mektuplarının helyum gazlı balonlar içine konularak gökyüzüne bırakılacağını ifade etti.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende, yazar Mersin ve şanslı okur bir araya geldi. Mersin, denizden gelen mektubun sahibine kendi kitabını imzalayarak hediye etti. Kütüphane müdürlüğü tarafından da okura 7 kitap daha verildi ve toplam 8 kitaplık ödül seti sunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
500

