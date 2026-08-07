Meksika ve Peru Diplomatik İlişkileri Yeniden Tesis Ediyor

Meksika ve Peru, Kasım 2025'te kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda mutabık kaldı.

Meksika ve Peru'dan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere dair ortak açıklama yapıldı.

Kasım 2025'te kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, uzlaşmanın "tarihi kardeşlik, dostuk ve işbirliği bağları" sayesinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin "uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine olan saygılarını" yeniden teyit ettiği kaydedildi.

Eski Peru Başbakanı Chavez'e geçiş izni

Peru Dışişleri Bakanı Carlos Espa ise yerel basına yaptığı açıklamada, eski Peru Başbakanı Betssy Chavez'e "güvenli geçiş izni" verdiklerini ve kendisinin Peru'dan ayrıldığını belirtti.

Espa ayrıca, Chavez'in Meksika'ya gitmesine izin verilmekte birlikte, Peru'nun iadesini talep etme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunu kazanan seçilmiş Devlet Başkanı Keiko Fujimori, Meksika ile 4 Kasım 2025'te kesilen diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak istediğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Peru hükümeti, eski Peru Başbakanı Betssy Chavez'e büyükelçilik konutunda siyasi sığınma hakkı veren Meksika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Peru Kongresi, 23 Mayıs 2023'te ülkenin içişlerine karıştığını öne sürdüğü eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u ülkede "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Meksika'nın, eski Peru Devlet Başkanı Castillo'nun ailesine siyasi sığınma hakkı tanıması da iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

Kaynak: AA