Meksika ve ABD, göçle mücadele için güçlendirilmiş bir ortak plan geliştirecek

Meksika ve ABD, eski ABD Başkanı Donald Trump hükümeti döneminde Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan ve sığınmacıların geri gönderilmesi için kullanılan "42.

Meksika ve ABD, eski ABD Başkanı Donald Trump hükümeti döneminde Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan ve sığınmacıların geri gönderilmesi için kullanılan "42. Madde" adlı yasal düzenlemenin yürürlüğünün sonra ermesine günler kala, ortak sınırlarında yoğun göç akışlarının neden olduğu insani durumu ele almak için ortak bir dizi ilave önlemi devreye sokacak.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, başkent Mexico City'de Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Elizabeth Sherwood-Randall ile ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ken Salazar, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve İçişleri Bakanı Adan Augusto Lopez'in de katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Obrador görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, 42. Madde'nin sona ermesiyle birlikte göçmenlerin yasa dışı yollardan ABD'ye geçmekten veya göçmen kaçakçılarına bel bağlamaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise iki ülkenin de göçün temel nedenlerini ele almak için Orta Amerika'daki çabalarını artırmayı sürdürme konusunda anlaştığı bildirildi.

Özellikle, bölgede 400 binden fazla çiftçiye istihdam sağlayan Meksika'nın tarım girişimi Sowing Life gibi kalkınma programlarının, ABD'nin de desteğiyle geliştirilerek yenileneceği sözü verildi.

Meksika hükümetinin, insan kaçakçıları ve kaçakçılıkla mücadele için ABD ile ortak eylemleri hızlandırma kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Meksika arasındaki anlaşmanın, göç için yasal yollar oluşturulurken, ABD, Panama ve Kolombiya hükümetleri arasındaki Latin Amerika'dan gelen göçmenler ve ayrıca ABD'ye ulaşmaya çalışan Afrika ve Asya ülkelerinden gelen göçmenler için bir geçiş bölgesi olan Panama'nın Darien bölgesindeki göçmen kaçakçılarını engellemeye yönelik üçlü bir çabayı takip ettiği vurgulandı.

Meksika'nın, ABD tarafından geri gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceği aktarıldı.

Düzensiz göçmenler iki saatten kısa bir süre içinde sınır dışı ediliyor

42. Madde'nin yürürlüğünün 11 Mayıs'ta sonra erecek olması nedeniyle ABD İç Güvenlik Bakanlığı, iç göç makamlarını desteklemek için ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Donald Trump yönetimi tarafından 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmeleri için kullanılmıştı. ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD Sınır Devriyesinden paylaşılan bilgilere göre, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla kanun kapsamında düzensiz göçmenlerin büyük bölümü iki saatten kısa sürede sınır dışı ediliyor.