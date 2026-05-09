Meksika, Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarının güvenliği için girişimlerini artırdı

Meksika hükümeti, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarını artırdığını bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, filoya katılan Meksika vatandaşlarının aileleriyle doğrudan temas halinde olunduğu ve bölgedeki diplomatik temsilcilikler aracılığıyla aktivistlerin durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, filodaki aktivistlerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığı aktarılarak, "Meksika Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının fiziksel güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik kararlılığını yineliyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalan gemilerden birinde bulunan bir Meksikalının diplomatik girişimlerin ardından ülkeye döndüğü belirtilen açıklamada, filoda bulunan diğer 6 kişinin ise Meksika makamlarıyla temas halinde olduğu ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'den, Meksika vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alması, gerektiğinde konsolosluk erişimi sağlaması ve uluslararası hukuka uyması talep edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştı.