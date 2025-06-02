Meksika'da rehabilitasyon merkezinde yangın: 12 ölü

Meksika'da rehabilitasyon merkezinde yangın: 12 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meksika'da rehabilitasyon merkezinde yangın: 12 ölü
Haber Videosu

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Guanajuato eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, San Jose Iturbide kentinde uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon merkezinde yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, çıkan yangında binadaki 12 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişinin yaralandığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

ÜLKEDE, REHABİLİTASYON MERKEZLERİ BENZER SALDIRILARIN HEDEFİ OLUYOR

Meksika basınındaki haberlerde, bazı "özel" rehabilitasyon merkezlerinin denetlenmediği, fonların yetersiz olduğu ve buradaki kişilerin "sık sık" istismara uğradığı kaydedildi. Şiddet olaylarının sık görüldüğü ülkede, rehabilitasyon merkezlerinin benzer "saldırıların" hedefi olduğu ifade ediliyor. Guanajuato eyaleti, yüksek cinayet oranıyla dikkati çekiyor. Eyalette cinayet vakalarının, yeni nesil Jalisco karteli ile "Santa Rosa de Lima Cartel" isimli suç örgütü arasındaki çatışmalar dolayısıyla fazla olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İstanbul'da barış zirvesi! Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek

Tarihi saldırı sonrası gözler İstanbul'da! Masadan barış çıkacak mı?
Akaryakıt satışlarında bugün itibariyle yeni uygulama başladı

Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başladı
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.