Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir futbol maçında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Saldırı, stadyuma gelen silahlı kişilerin oyunculara ve seyircilere rastgele ateş açması sonucu gerçekleşti.

  • Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Salamanca kentinde bir futbol maçında düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi öldü ve 12 kişi yaralandı.
  • Saldırı, iki kamyonetle gelen silahlı kişilerin oyunculara ve seyircilere ateş açmasıyla gerçekleşti.
  • Eyalet savcılığı soruşturma başlattı ve güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Meksika'nın orta kesiminde yer alan Guanajuato eyaletinin Salamanca kentinde bir amatör futbol müsabakası sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

YEŞİL SAHA KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Belediye yetkililerinin yaptığı açıklamada saldırının pazar günü yerel saatle 17.20 civarında, kentin Loma de Flores bölgesindeki bir futbol sahasında meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre iki kamyonetle stadyuma gelen silahlı birkaç kişi araçlardan inerek, oyunculara ve seyircilere rastgele ateş açtı.

Açıklamada 10 kişinin olay yerinde, bir kişininse hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Eyalet savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Pazar gecesi itibarıyla olayla bağlantılı herhangi bir tutuklama bildirilmezken, eyalet polisi, Meksika Ulusal Muhafızları ve Meksika ordusu ekiplerinden oluşan güvenlik güçleri, saldırganları yakalamak üzere operasyon başlattı.

Son yıllarda Meksika'da şiddet olaylarının en yaygın yaşandığı eyaletlerden biri haline gelen Guanajuato'da can kaybıyla sonuçlanan saldırıların çoğu organize suç örgütleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
