Haberler

Meksika'da çete üyesi sanılarak kaçırılan 10 madenciden 5'inin cesedi bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından çete üyeleri sanılarak kaçırılan 10 madenciden 5'inin cesedine ulaşıldı. Kamu güvenliği yetkilileri, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Meksika'da 23 Ocak'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından çete üyesi sanılarak kaçırılan 10 madenciden 5'inin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde kaçırılan 10 madenciden 5'inin cesedi, Concordia kasabasındaki gizli bir mezarda bulundu.

Kamu Güvenliği ve Vatandaş Koruma Bakanı (SSPC) Omar Garcia Harfuch, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, olayın aydınlatılması için çalıştıklarını söyledi.

Harfuch, gözaltına alınan kişilerin "Los Chapitos" adlı suç örgütüne mensup olduğunu ve madencileri "Los Mayos" üyeleriyle karıştırdıklarını ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, öldürülen madencilerin Los Mayos üyeleri sanılarak kaçırıldığı bilgisine yer verildi.

Los Chapitos ile Los Mayos çeteleri arasında ise bir süredir uyuşturucu rotalarının kontrolü nedeniyle çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.

Meksika Federal Başsavcılığı (FGR) kaçırılan 10 madenciyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?

Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan polisin son görüntüleri
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu
Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?

Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu