Üye Girişi
Haberler
TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi

Kum saati doluyor! Peş peşe uyarılar sonrası sınırda hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti'nin ziyaretleri sonrası Ankara'da sürpriz görüşme
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini söylemesinin ardından Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan dikkat çeken bir karşılık geldi. Sheinbaum, Trump'a karşı alaycı bir ifadeyle "O zaman Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim." ifadelerini kullandı.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, henüz resmi olarak göreve başlamamasına rağmen sözleriyle gündemde yer almaya devam ediyor.

TRUMP'A TEPKİ

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump'ın " Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz." sözlerine tepki gösterdi. Sheinbaum, Meksika Körfezi isminin 1607'den beri uluslararası düzeyde tanındığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"KUZEY AMERİKA'YA MEKSİKA AMERİKA'SI DİYELİM"

"1607 yılına ait eski bir haritayı gözler önüne seriyorum. Elbette, Meksika Körfezi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi isim olarak tanınıyor. Ama neden Kuzey Amerika'ya 'Meksika Amerika'sı' demiyoruz? Kulağa hoş geliyor, değil mi? Apatzingan Anayasası'na göre bunu tartışabiliriz. O zaman Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim."

"MEKSİKA'YI HALK YÖNETİYOR"

Trump'ın Meksika'yı hedef alan açıklamalarına da değinen Sheinbaum, "Dün Başkan Trump, kusura bakmasın ama yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Meksika'yı halk yönetiyor ve biz burada demokrasiyi güçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

APATZİNGAN ANAYASASI'NIN ÖNEMİ

Sheinbaum'un konuşmasında atıfta bulunduğu Apatzingan Anayasası, 22 Ekim 1814'te Meksika'nın Apatzingan kentinde ilan edilen ve bağımsızlık hareketi sırasında oluşturulan ilk anayasa metni olarak kabul ediliyor.

MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN TARİHSEL KÖKENİ

Amerika kıtasının keşfinden sonra İspanyol kaşifler, bölgede haritalandırma ve keşif çalışmaları gerçekleştirdi. 16. yüzyılın başlarında bölgeye Meksika Körfezi adı verildi ve o zamandan bu yana uluslararası haritalarda bu şekilde anıldığı biliniyor.

Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
img

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı
img

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem hakkında bir bomba daha
img

İstanbul'daki yalancı bahara aldanmayın kar kapıya dayandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek, Saadet ve DEVA partileri 'Yeni Yol' ismi altında birleşiyor

Birleşiyorlar! Kurulacak yeni partinin adı bile belli
Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak

Dünya futbol efsanesini de yanına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koza Altın'ın ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ünlü şirketin ismi değişti
Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Son saniyede topu ağlara yollayamayınca olanlar oldu
Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru

Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi

Son Dakika Haberleri

Muayene katkı payı ne kadar oldu? ATV CANLI İZLE 9 OCAK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Aile hekimleri grevde mi? Sağlık Ocakları bugün açık mı? Trabzon'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? 9 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? Merkez Bankası 2025 ilk PPK toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (9 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 9 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 9 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.