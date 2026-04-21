Abd-Meksika-Kanada Anlaşması'na İlişkin Müzakerelerin 25 Mayıs'ta Başlaması Bekleniyor

Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) gözden geçirilmesine yönelik resmi müzakerelerin 25 Mayıs haftasında başlayacağını duyurdu. Ebrard, tarafların temel endişelerini belirlediklerini açıkladı.

MEKSİKO, 21 Nisan (Xinhua) -- Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, ABD-Meksika- Kanada Anlaşması'nın (USMCA) gözden geçirilmesine yönelik resmi müzakerelerin 25 Mayıs haftasında başlamasının beklendiğini duyurdu.

Ebrard pazartesi günü başkent Meksiko'da ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, tarafların bir sonraki aşama öncesinde temel endişelerini ana hatlarıyla belirlediğini ifade etti.

Ebrard konuya ilişkin, "Bu adımla birlikte resmi müzakerelere geçeceğiz. Görüşmelerin 25 Mayıs haftasında başlamasını öngörüyoruz" dedi.

Greer ise ziyareti kapsamında Meksika'nın otomotiv ve çelik sektörü temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası gruplarıyla bir araya geldi.

ABD heyeti, mart ayında Washington'da yapılan ilk görüşmenin ardından Meksika'da ikinci tur görüşmeler gerçekleştiriyor.

Kuzey Amerika'daki üç ticaret ortağı arasında imzalanan anlaşma, ilgili hükümleri uyarınca bu yıl gözden geçirilecek.

Kaynak: Xinhua
