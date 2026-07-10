Meksika: ABD'de Meksikalı Göçmenlerin Ölümleriyle İlgili Suç Duyurusunda Bulunacağız

MEKSİKO, 10 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco, Meksika vatandaşlarının ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ile bağlantılı olaylarda hayatını kaybetmesi nedeniyle, ABD'li savcılara ve ABD Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmayı planladıklarını söyledi.

Velasco, perşembe günü Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, bakanlığın resmi şikayetlerin yapılması için Meksika Başsavcılığı'ndan talepte bulunacağını belirtti.

Söz konusu karar, 14'ü gözaltı merkezlerinde, 3'ü ise baskınlar sırasında olmak üzere ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ile bağlantılı olaylarda hayatını kaybeden Meksika vatandaşlarının sayısının 17'ye ulaşmasının ardından alındı.

Hayatını kaybeden son kişi olan Lorenzo Salgado'nun salı günü dairenin görevlileri tarafından defalarca vurulduğunu kaydeden Velasco, söz konusu olayın "azami ciddiyetle soruşturulması gerektiğini" vurguladı.

Meksika'nın diplomatik kanalları tükettiğini ifade eden Velasco, bu vakalarla ilgili olarak ABD hükümetine diplomatik kanallardan 11 kez protesto notası gönderdiklerini ve konuyu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk'e ilettiklerini söyledi.

Velasco, "Diplomatik alanın ötesine geçip, bu olaylarla ilgili şikayette bulunmak üzere doğrudan ABD savcılarına başvuracağız. Günümüzde ve geçmişte yaşananlara ilişkin cezai soruşturma açılmasını talep edeceğiz" dedi.

İnsan hakları ihlali iddiaları nedeniyle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne bağlı gözaltı merkezlerini işleten şirketlere karşı davalar açacaklarını da ifade eden Velasco, Meksikalı tutukluların korunması için Amerika Kıtası İnsan Hakları Komisyonu'ndan ihtiyati tedbir talep edeceklerini belirtti.

Velasco, Meksika Dışişleri Bakanlığı olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD'li diğer yetkililerle diyaloğu sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua