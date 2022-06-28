Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
AA - Ashraf Amra - Güncel
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Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan görüntüler Kabe'nin detay görüntüleri Hacerül Esved taşından detaylar Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için...
Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan görüntüler
Kabe'nin detay görüntüleri
Hacerül Esved taşından detaylar
Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı Harem-i Şerif 'te (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabe'de tavaf edip dua etti.
AA / Ashraf Amra - Güncel