Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor - Haberler

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Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

AA - Ashraf Amra - Güncel
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Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan görüntüler Kabe'nin detay görüntüleri Hacerül Esved taşından detaylar Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için...

Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan görüntüler

Kabe'nin detay görüntüleri

Hacerül Esved taşından detaylar

Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı Harem-i Şerif 'te (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabe'de tavaf edip dua etti.

AA / Ashraf Amra - Güncel

Suudi Arabistan Mekke Hac Güncel Haberler

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