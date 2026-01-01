Haberler

Mekke'nin fethi Vezirköprü'de kutlandı

Mekke'nin fethi Vezirköprü'de kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen etkinlikte Mekke'nin fethinin manevi önemi vurgulandı. Programa katılan ilçenin önde gelen isimleri ve vatandaşlar, Kur'an tilaveti dinledi.

Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla Samsun'un Vezirköprü ilçesinde program gerçekleştirildi.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde Belediye tarafından düzenlenen programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil ile vatandaşlar katıldı.

Yalçınkaya, Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından taşıdığı manevi anlattı.

Etkinlikte Çamlıca Camisi müezzini ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Mustafa Alphayta, Üsküdar Çinili Camisi imamı ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Dursun Şahin, Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya birincisi Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien ile Üsküdar Valide-i Cedid Camisi imam ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye birincisi Hami Edis tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi