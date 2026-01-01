Mekke'nin fethi Vezirköprü'de kutlandı

Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla Samsun'un Vezirköprü ilçesinde program gerçekleştirildi.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde Belediye tarafından düzenlenen programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil ile vatandaşlar katıldı.

Yalçınkaya, Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından taşıdığı manevi anlattı.

Etkinlikte Çamlıca Camisi müezzini ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Mustafa Alphayta, Üsküdar Çinili Camisi imamı ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Dursun Şahin, Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya birincisi Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien ile Üsküdar Valide-i Cedid Camisi imam ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye birincisi Hami Edis tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.