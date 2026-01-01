Muğla'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi

Muğla'da Mekke'nin fethinin 1395'inci yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, açılış konuşmasında, Peygamber sevdasıyla salonu dolduran vatandaşlara teşekkür ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Programda konuşmacı olarak yer alan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Lokman Arslan, Mekke'nin Fethi'nin gerçekleşme sürecini ve tarihi arka planını katılımcılarla paylaştı.

Gecenin sonunda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca, seslendirdiği ilahilere salonun hep birlikte eşlik etmesiyle programa ayrı bir renk kattı.

Programın sonunda Lokman Arslan ve Prof. Dr. Fatih Koca'ya günün anısına tablo takdim edildi.