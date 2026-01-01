Haberler

Muğla'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

Muğla'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da Mekke'nin fethinin 1395'inci yılı dolayısıyla düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programda, din adamları konuşmalar yaptı ve ilahiler seslendirildi.

Muğla'da Mekke'nin fethinin 1395'inci yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, açılış konuşmasında, Peygamber sevdasıyla salonu dolduran vatandaşlara teşekkür ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Programda konuşmacı olarak yer alan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Lokman Arslan, Mekke'nin Fethi'nin gerçekleşme sürecini ve tarihi arka planını katılımcılarla paylaştı.

Gecenin sonunda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca, seslendirdiği ilahilere salonun hep birlikte eşlik etmesiyle programa ayrı bir renk kattı.

Programın sonunda Lokman Arslan ve Prof. Dr. Fatih Koca'ya günün anısına tablo takdim edildi.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Güncel
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi