İstanbul'da, 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi

İstanbul'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mekke'nin Fethi ve Filistin meselesiyle ilgili konuşmaların yapıldığı programda, şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Programda konuşan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, tüm ilçelerde ve tüm Türkiye'de benzer programları icra ettiklerini söyledi.

Yaroğlu yine 31 Aralık gecesinde Mekke'nin fethi vesilesiyle bir arada olunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mekke'nin fethi programları merhum Erbakan hocamızın bizlere bir emanetiydi. Erbakan hocamız bundan yıllar evvel 31 Aralık gecesinde Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneğimize Mekke'nin fethi programlarını tertip etmemizi talimatını vermiştir. Bizler de o günden bugüne her yıl 31 Aralık gecesi bütün şehirlerimizde yüzlerce ilçemizde hatta Kıbrıs'ta ve Avrupa şehirlerinde Mekke'nin fethi programlarını tertip ediyoruz. Bugün de İstanbul'umuzda tam 45 beş farklı noktada Mekke'nin fethi ve Kudüs gecesi programlarımızı gerçekleştiriyoruz."

Bu programların düzenlendiği her yerde aynı coşkuyu gördüklerini dile getiren Yaroğlu, Mekke'nin fethinin hicri takvime göre ramazan ayının 20'sine tekabül ettiğini, bunun miladi takvimdeki karşılığının da 10 Ocak olduğunu söyledi.

Yaroğlu, Hazreti Peygamberin Mekke'nin fethinin hazırlıklarını fetihten 10 gün önce başlattığını aktararak, "Tam da 31 Aralık tarihine tekabül eden bu gecede, bizler hem Mekke'nin fethini kutluyoruz hem de yanlışlara, günaha sürüklenen gençlerimizi bu hayırlı meclislere davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin konusuna da değinen Yaroğlu, "Böyle bir gecede de Kudüs'ümüzü, Müslümanların onuru namusu, iffeti ve izzeti olan Mescid-i Aksa'mızı ve Filistin davamızı da anmadan geçemezdik. O sebeple program konseptimizde Kudüs gecesi temasını da ekledik." dedi.

Program kapsamında yapılan Siyer-i Nebi Ödül Töreni'nde, siyer yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Programda, vatandaşların katıldığı umre çekilişi de yapıldı.

Programa, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, müezzinler, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.