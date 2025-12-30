Suudi Arabistan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişi, Sakarya'da defnedildi

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Abidin Dağköy, Sakarya'da toprağa verildi.

Mekke kentinde bir otobüsün umre ibadetini yerine getirmek için bölgede bulunanlara çarptığı kazada ölen Dağköy'ün (57) cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hendek'e getirildi.

Dağköy'ün cenazesi, Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Hendek Merkez Mahallesi'nde Yeni Cami'de kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze merasimine, Dağköy'ün yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mahbes garajı yakınlarında 23 Aralık'ta bir otobüsün umre ibadetini yerine getirmek için bölgede bulunanlara çarptığı kazada Abidin Dağköy yaşamını yitirmiş, Emine Dağköy ve Birol Yalçın yaralanmıştı.