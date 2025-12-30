Haberler

Suudi Arabistan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişi, Sakarya'da defnedildi

Suudi Arabistan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişi, Sakarya'da defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Abidin Dağköy, Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Abidin Dağköy, Sakarya'da toprağa verildi.

Mekke kentinde bir otobüsün umre ibadetini yerine getirmek için bölgede bulunanlara çarptığı kazada ölen Dağköy'ün (57) cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hendek'e getirildi.

Dağköy'ün cenazesi, Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Hendek Merkez Mahallesi'nde Yeni Cami'de kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze merasimine, Dağköy'ün yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mahbes garajı yakınlarında 23 Aralık'ta bir otobüsün umre ibadetini yerine getirmek için bölgede bulunanlara çarptığı kazada Abidin Dağköy yaşamını yitirmiş, Emine Dağköy ve Birol Yalçın yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Eşi tarafından öldürülen Kadriye Köken'i son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Kahreden görüntüler! Kadriye'yi son yolculuğuna kadınlar uğurladı