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Mescid-i Haram'da Şimşekli Yağmur

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Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da etkili olan sağanak yağmur ve şimşekler, kent semalarını aydınlattı. Yetkililer, kırmızı alarm verilen bölgede halkı sel ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da yağmur etkili oldu, çakan şimşekler kentin semalarını aydınlattı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan görüntülerde, Mekke'deki Mescid-i Haram'a yağmur yağdığı ve kent semalarında art arda şimşeklerin çaktığı görüldü.

Yağış öncesinde Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezinin, Mekke bölgesinin bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısını içeren "kırmızı alarm" verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Başkanlığı da meteorolojinin uyarısı doğrultusunda halkı olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Yetkililer, vatandaşlardan yetkili kurumların talimatlarına uymalarını, su birikintilerinden, vadi yataklarından ve baraj bölgelerinden uzak durmalarını istedi.

Meteoroloji Merkezinin en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı alarm", azami derecede dikkat ve tedbir gerektiren hava koşullarında yayımlanıyor.

Mekke bölgesi son günlerde değişken hava şartlarına ve yağışlara sahne oluyor.

Meteoroloji Merkezi, 21 Ağustos'ta da el-Ardiyat ve El-Kunfuza vilayetlerinde şiddetli rüzgar, dolu, yıldırım ve sel riskiyle birlikte sağanak uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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