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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Sekretarya Başkanlığı Pakistan'a Geçiyor

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Sekretarya Başkanlığı Pakistan'a Geçiyor
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı ve üç devletten herhangi birine karşı yapılacak bir saldırının hepsine yapılmış sayılacağını hükme bağlayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulacak Sekretarya'nın ilk dönem başkanlığını Pakistan'ın üstlenmesi bekleniyor. Pakistan'ın ardından başkanlık sırasıyla Suudi Arabistan ve Türkiye'ye geçecek.

Haber: Melis YILDIRIM

ANKARA - Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı ve üç devletten herhangi birine karşı yapılacak bir saldırının hepsine yapılmış sayılacağını hükme bağlayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulacak Sekretarya'nın ilk dönem başkanlığını Pakistan'ın üstlenmesi bekleniyor. Pakistan'ın ardından başkanlık sırasıyla Suudi Arabistan ve Türkiye'ye geçecek.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Temmuz'da Mekke'de imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlanan anlaşma ile üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi hedefleniyor. Anlaşmanın savunma amaçlı olduğu, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve diğer ülkelerin katılımına açık olduğu dile getiriliyor.

KARARGAH KURULMASI BEKLENMİYOR

Anlaşma çerçevesinde ilk somut adımın Sekretarya'nın kurulması olması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Sekretarya'nın başkanlığı, üç ülke arasında üç yıllık dönemlerle dönüşümlü olarak yürütülecek. Bu görevin ilk olarak Pakistan'a verilmesi bekleniyor. Ardından Sekreterya başkanlığını sırasıyla Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yapması bekleniyor. Ayrıca, anlaşma kapsamında bir karargah kurulması planlanmıyor.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üç ülke arasında ortak kararların alınacağı kurullar oluşturulacak. Bu kurulların yılda iki kez toplanması öngörülürken, ilgili toplantılara Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın dahil olması bekleniyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iç hukuk süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Anlaşmanın ayrıntılı metni TBMM'ye sunulabilecekken, bazı bölümlerinin gizli tutulması da gündeme gelebilecek.

Kaynak: ANKA
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