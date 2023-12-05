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Mekanları gezerek dini uyarılar yapan tebliğciler bu kez pavyonda görüntülendi

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İstanbul'da zaman zaman ortaya çıkarak çeşitli mekanlarda oturanlara dini uyarılar yapan tebliğciler bu kez Manisa'da bir pavyonda görüntülendi. Alkol alan insanların oturduğu bir masanın yanında dini hatırlatmalar yapan tebliğcilerin sözlerine müşteriler ve pavyon çalışanları "Amin" diyerek karşılık verdi.

Alkollü mekanlar başta olmak üzere özellikle İstanbul'da çok sayıda mekanı ziyaret ederek dini uyarılarda bulunan tebliğciler bu kez Manisa'da bir pavyonda görüntülendi.

BU KEZ BİR PAVYONDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerde, tebliğcilerin pavyona girerek ellerine aldıkları mikrofonla dini uyarılarda bulundukları anlar yer aldı.

TEBLİĞCİLERİN SÖZLERİNE "AMİN" DİYEREK KARŞILIK VERDİLER

Tebliğcilerin "Burada abiler ablalalar ne sıkıntıları varsa, Allah'ım onların ne niyetleri varsa kolay eylesin. Allah'ım dünyada imtihanı kazanmaya nasip eylesin" sözlerine masalarda oturan müşteriler ve pavyon çalışanları ise "Amin" diyerek karşılık verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Tebliğciler İstanbul Pavyon Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

semih bey:

bunlar normal şeyler tebliğ falan papazlarda hristiyanlığı tebliğ edebilirler böyle mekanlara gidip sonuçta laik bir ülkede yaşıyoruz herkes herkes saygı duymalı.

Yanıtla15
Fatih Balaman:

Allah'ım sayılarını artırsın. Tebliğ müslümanlığın gereğidir. Eleştirenler neden rahatsız? Adam kötü yoldakilerin ayağına kadar gidip doğru yolu anlatmış. Daha ne istiyorsunuz.

Yanıtla614
Ahmet Özkan:

Hocam güzel ilişkili yerde de herkes orada Amin diyor bu kabul olur mu olmaz mı Evet yaptığınız görev kutusu alın onu itirazın yok ama tabi Şimdi bana düşmez ama fikrinizi öğrenmek isterim

Yanıtla00
Sktgdn:

Bitmediniz gitti defolun gidin nedir bu arkadaş. Niye insanları zorluyorsunuz?

Yanıtla3711
Fatih Balaman:

Allah onların sayılarını artırsın. Müslümanın görevidir tebliğ. Adam sağolasın kötü yoldakilerin ayağına gidip doğru yolu anlatmış. Neden rahatsızsiniz?

514
RDK 1903 :

zorlamıyor müslüman torunlarına hatırlatma yapıyor.ordakiler rahatsız olmamış sen niye rahatsız oluyorsun.

733
VATANSEVER:

Dalga geçmişler :D

Yanıtla1425
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